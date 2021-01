Mancata espulsione per Bentancur: veementi proteste del Milan (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Rodrigo Bentancur ha rischiato di essere espulso durante Milan – Juventus. Al minuto 70, il centrocampista della Juventus ha atterrato Samu Castillejo a centrocampo. Il bianconero, già ammonito, non è stato punito con la seconda ammonizione che avrebbe costretto Pirlo all’inferiorità numerica. veementi proteste dei calciatori del Milan. SEGUIRANNO AGGIORNAMENTI Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Rodrigoha rischiato di essere espulso durante– Juventus. Al minuto 70, il centrocampista della Juventus ha atterrato Samu Castillejo a centrocampo. Il bianconero, già ammonito, non è stato punito con la seconda ammonizione che avrebbe costretto Pirlo all’inferiorità numerica.dei calciatori del. SEGUIRANNO AGGIORNAMENTI Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

giovannibrenteg : La legge del contrappasso colpisce severamente i milanisti: dopo aver goduto per anni per i furti della Juve ai nos… - IlLatinista : Clamorosa la mancata espulsione di Bentancur. - RcCamera : La mancata ammonizione+espulsione di Bentancour ha chiuso definitivamente la partita - Ruggero1991 : Partita condizionata dalla mancata espulsione di Bentancur (sostituito subito da Pirlo) quando mancavano più di 20… - lefty110ml : @il_farmacista Iniziano le indagini per la mancata espulsione di bentancur -

Ultime Notizie dalla rete : Mancata espulsione Inter, i social esplodono per la mancata espulsione di Barella, 'Salvato da Oriali', 'Era da rosso' FOTO e VIDEO Calciomercato.com Serie D, girone A. Il Sestri Levante la ribalta nella ripresa, i corsari superano 2 a 1 la Sanremese

In casa rossoblù diverse assenze: mancano Contipelli, Bianchi e Marianelli ... Indisponibile Bregliano squalificato per un turno dopo l’espulsione rimediata a Saluzzo. In avanti, con Lo Bosco non al ...

Il Napoli spreca il vantaggio, lo Spezia rimonta e vince in dieci

La beffa poi nel finale quando dopo l’espulsione di Ismajili per doppio ... “Ancora una volta è mancata cattiveria, io stesso potevo e dovevo fare di più. Dovevo essere io a trascinare ...

