Mafia | sindaco Palermo | ' Rinnovare impegno perché non sia vuoto rituale'

Palermo, 6 gen. (Adnkronos) - "Oggi è un'occasione per confermare la gratitudine per il Presidente della Regione Piersanti Mattarella da parte di tutta la città. Un omaggio floreale a nome di tanti amici e collaboratori che hanno creduto possibile liberare, come abbiamo liberato, Palermo dal governo di un sistema di potere e affaristico-mafioso che controllava la città. E un'occasione per confermare l'impegno di non consentire che torni la Mafia. Che non torni la Mafia che aveva il volto di grandi e piccoli imprenditori collusi, di uomini di Chiesa collusi, di sindaci collusi, di società civile collusa. Credo che se questo impegno non viene rinnovato, essere qui è soltanto un vuoto rito che si ripete ogni anno". Lo ha detto il sindaco di Palermo.

Ricordato questa mattina a Palermo il presidente della Regione Piersanti Mattarella a 41 anni dall’omicidio mafioso il 6 gennaio 1980. La commemorazione è avvenuta nel rispetto delle norme anticovid p ...

Con la deposizione delle corone, a scaglioni per rispettare le norme anti Covid, è stato reso omaggio questa mattina a Palermo, all'ex Presidente della Regione siciliana Piersanti Mattarella, ucciso i ...

