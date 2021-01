Mafia | Pd | ' avviare scuola di formazione politica dedicata a Piersanti Mattarella'

(Di mercoledì 6 gennaio 2021) Palermo, 6 gen. (Adnkronos) - “Unadi, rivolta ai giovani,”. E' la proposta avanzata da Nicola Oddati, coordinatore della segreteria nazionale del PD, nel corso dell'incontro dal tema “l'innovatore”, organizzato ieri dal PD Sicilia con il gruppo PD all'Ars per commemorare il presidente della regione siciliana, nel 41 anniversario del suo barbaro omicidio. “Credo che intestare unadisia una iniziativa che il PD siciliano deve perseguire – ha detto Oddati nel corso della diretta facebook sulla pagina del PD Sicilia - per rendere onore e ...

0687a7f23bb34d4 : @matteorenzi Questo il ricatto. Il processo dell'accordo Stato Mafia è al suo epilogo. Si sta per avviare il proces… -

Ultime Notizie dalla rete : Mafia avviare

Il 6 gennaio, di 41 anni fa la mafia uccise Piersanti Mattarella e oggi lo ricordano in molti tra politici e magistrati. "Piersanti Mattarella - dice il leader di Leu ed ex Pm Pietro Grasso - aveva av ...“Il 6 gennaio, da 41 anni, per noi siciliani non è solo il giorno dell’Epifania. È il giorno in cui ricordiamo un uomo per bene e un politico lungimirante. Piersanti Mattarella aveva avviato un rinnov ...