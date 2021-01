Lotteria Italia | stasera ai “Soliti Ignoti” l’estrazione del premio da 5 milioni

(Di mercoledì 6 gennaio 2021)in diretta su Rai1 ci saràdel primomilionario della. Finora già tanti vincitori premiati web sourceOggi 6 gennaio 2021, come da tradizione, ci saràdei primi premi milionari della. Il tutto avverrà in prima serata su Rai1 dove Amadeus, insieme ai suoi ospiti vip, condurrà la puntata speciale de “I” ed estrarrà i 5 biglietti vincenti con il primoin palio di ben 5di euro. Lapiù importante dell’anno è stata abbinata alla trasmissione e, nel corso delle ultime settimane, sono stati già distribuiti alcuni premi minori da 10 e 20mila euro. ...

VTrend_it : Venduti solo 4,6 milioni di tagliandi (-31,3% rispetto allo scorso anno). Questa sera durante I Soliti Ignoti l'est… - zazoomblog : Soliti Ignoti Speciale Lotteria Italia 2021: gli ospiti - #Soliti #Ignoti #Speciale #Lotteria - RadiocorriereTv : Puntata da non perdere con ospiti ??, sorrisi, divertimento e un pizzico di fortuna...?? #6gennaio #SolitiIgnoti -… - totoingrossoal3 : SIAMO STANCHIIII DELLE RAPINE DEL LOTTO SUPERENALOTTO LOTTERIA ITALIA E RESTO DELLE ESTRAZIONI EFFETTUATE CON I ROB… - totoingrossoal3 : CONTE BONAFEDE PRETENDIAMO BLITZ QUESTA SERA AI MONOPOLI DI STATO DURANTE LE ESTRAZIONI DELLA LOTTERIA ITALIA. FER… -

Lotteria italia 2021. Questa sera come di consueto ci sarà l'estrazione dei tanto attesi biglietti della Lotteria Italia 2021. Come da tradizione milioni di i ...Sono praticamente introvabili, i biglietti della Lotteria Italia che mette in palio come primo premio 5 milioni di euro e che verrà estratto la notte della Befana: ne sono infatti rimasti una ventina ...