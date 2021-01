Lotteria Italia, estrazione e biglietti vincenti in diretta su Rai 1 durante i «Soliti ignoti» (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Primo premio da 5 milioni di euro: sono circa 4,6 milioni i biglietti venduti nell’edizione 2020 della Lotteria Italia, con una raccolta di 23 milioni di euro Leggi su corriere (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Primo premio da 5 milioni di euro: sono circa 4,6 milioni ivenduti nell’edizione 2020 della, con una raccolta di 23 milioni di euro

RaiUno : INIZIA ORA #ISolitiIgnoti - Speciale Lotteria Italia su #Rai1 e in diretta streaming su RaiPlay ??… - RaiUno : Stasera #6gennaio puntata da non perdere con I soliti Ignoti – Speciale Lotteria Italia, in cui verrà estratto il p… - Raiofficialnews : #SolitiIgnoti - Speciale #LotteriaItalia: stasera alle 20.35 su @RaiUno con Amadeus. Tra gli ospiti:… - carotelevip : Attacco dei sostenitori di Trump alla sede del Senato #CapitolHill Sulla @RaiUno diretta da Stefano Coletta c'è Mar… - zazoomblog : LOTTERIA ITALIA 2021: BIGLIETTI VINCENTI PRIMA CATEGORIA- 5 estratti: serie e numeri - #LOTTERIA #ITALIA #2021:… -