Lotteria Italia, chi ha vinto il primo premio nel 2020? Ecco chi è e da dove viene (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Tutto pronto ormai per la Lotteria Italia 2021. Mercoledì 6 gennaio 2021, durante la trasmissione Rai "Soliti ignoti" condotta da Amadeus, verranno annunciati biglietti vincenti dell'annuale gioco a premi che si svolge nel Bel Paese. La curiosità in questi momenti non manca: tutti in fondo vorrebbero sapere chi è il fortunato vincitore che si intasca 5 milioni di euro (sono ben 5 i biglietti di prima categoria), oltre a tutte le cifre a seguire. IL VINCITORE Secondo quanto scoperto poco dopo la vittoria dell'anno scorso il proprietario del biglietto vincitore contendeva il numero di serie O005538 che è stato venduto in una tabaccheria in via San Donato a Torino. Il titolare ha successivamente affermato che il vincitore è qualcuno della zona, o sicuramente una persona che abita nel quartiere. Quest'anno invece chi staccherà le cifre milionaria?

