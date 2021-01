Lotteria Italia 2020-2021, questa sera su Rai1 l’estrazione. Venduti solo 4,6 milioni di tagliandi, mai così pochi dal ’78 (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Come da tradizione questa sera, nella giornata dell’Epifania, si svolgerà l’estrazione dei biglietti vincenti della Lotteria Italia 2020. L’appuntamento è su Rai 1 alle 20:30, quando saranno estratti i premi principali durante la trasmissione “I Soliti ignoti” diretta da Amadeus. In diretta tv verranno svelati i cinque biglietti vincenti della Lotteria nazionale che daranno diritto ai premi di prima categoria, di cui il primo è da 5 milioni. Quelli invece di seconda e terza categoria verranno stabiliti dal Comitato, nel numero e nell’importo. Ma quest’anno c’è da registrare un drastico calo dei tagliandi Venduti, pari soltanto a 4,6 milioni, il dato peggiore dal 1978, come ha sottolineato l’agenzia ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Come da tradizione, nella giornata dell’Epifania, si svolgeràdei biglietti vincenti della. L’appuntamento è su Rai 1 alle 20:30, quando saranno estratti i premi principali durante la trasmissione “I Soliti ignoti” diretta da Amadeus. In diretta tv verranno svelati i cinque biglietti vincenti dellanazionale che daranno diritto ai premi di prima categoria, di cui il primo è da 5. Quelli invece di seconda e terza categoria verranno stabiliti dal Comitato, nel numero e nell’importo. Ma quest’anno c’è da registrare un drastico calo dei, pari soltanto a 4,6, il dato peggiore dal 1978, come ha sottolineato l’agenzia ...

