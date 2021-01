Lotteria Italia 2020 2021: i biglietti vincenti dei premi estratti oggi (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Tra poche ore l’attesissima estrazione annuale della Lotteria Italia 2020 2021, abbinata al programma Rai ‘Soliti Ignoti – il ritorno’. Come tradizione vuole, oggi 6 gennaio, ci sarà l’estrazione delle matricole dei biglietti della Lotteria Italia: durante la puntata della trasmissione condotta da Amadeus saranno comunicati i biglietti vincenti i primi premi. Dalle ore 21 L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Tra poche ore l’attesissima estrazione annuale della, abbinata al programma Rai ‘Soliti Ignoti – il ritorno’. Come tradizione vuole,6 gennaio, ci sarà l’estrazione delle matricole deidella: durante la puntata della trasmissione condotta da Amadeus saranno comunicati ii primi. Dalle ore 21 L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

UnDueTreBlog : Soliti Ignoti – Speciale Lotteria Italia del 6 gennaio 2021. Le estrazioni milionarie. - marcoluci1 : RT @tvblogit: Soliti Ignoti – Il Ritorno – Speciale Lotteria Italia: le anticipazioni e gli ospiti della puntata speciale in onda dalle ore… - Marina31297272 : RT @RaiUno: Stasera #6gennaio puntata da non perdere con I soliti Ignoti – Speciale Lotteria Italia, in cui verrà estratto il primo premio… - CorriereUmbria : Soliti Ignoti, stasera lo show di Amadeus abbinato alla Lotteria Italia: ospiti e anticipazioni #lotteriaitalia… - IlVoloaTorino : RT @RaiUno: Stasera #6gennaio puntata da non perdere con I soliti Ignoti – Speciale Lotteria Italia, in cui verrà estratto il primo premio… -