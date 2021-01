Lotteria Italia 2020-2021, estrazione biglietti vincenti in diretta tv: tutti i premi in palio (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Oggi 6 gennaio 2021, giorno dell’Epifania, si rinnova un appuntamento classico per gli Italiani, quello con i biglietti vincenti della Lotteria Italia 2020-2021. L’evento è abbinato alla trasmissione di Rai1, I Soliti Ignoti – Il Ritorno, condotta nella prima serata odierna da Amadeus. Vediamo quali saranno i premi messi in palio e come sarà possibile... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Oggi 6 gennaio, giorno dell’Epifania, si rinnova un appuntamento classico per glini, quello con idella. L’evento è abbinato alla trasmissione di Rai1, I Soliti Ignoti – Il Ritorno, condotta nella prima serata odierna da Amadeus. Vediamo quali saranno imessi ine come sarà possibile... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

RaiUno : Stasera #6gennaio puntata da non perdere con I soliti Ignoti – Speciale Lotteria Italia, in cui verrà estratto il p… - Ema_poet : RT @tvblogit: Soliti Ignoti – Il Ritorno – Speciale Lotteria Italia: le anticipazioni e gli ospiti della puntata speciale in onda dalle ore… - aldofrongia : sono stati venduti meno biglietti della lotteria italia, siamo proprio poveri... - Notiziedi_it : Lotteria Italia 2021: l’estrazione durante I Soliti Ignoti - _PuntoZip_ : Stasera in TV: Su Rai1 “Soliti Ignoti – Speciale Lotteria Italia” – Con Amadeus e tanti ospiti -