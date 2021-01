L’Odissea è “razzista”, un’altra follia della sinistra: un liceo cancella Omero. Meloni: «Ridicoli» (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Non bastavano le critiche ai grandi classici della cultura, della letteratura e della filmografia Grease, Via col Vento e Shakespeare. Il politically correct della sinistra prende di mira anche Omero con l’obiettivo di cancellarlo dalle scuole. È successo in una scuola del Massachusetts negli Stati Uniti che ha deciso di bandire e di non far studiare ai suoi alunni L’Odissea di Omero. L’accusa? “razzista” e non abbastanza “inclusiva” per gli insegnanti dell’istituto. Una vicenda assurda sulla quale è intervenuta Giorgia Meloni: «La follia ideologica del politicamente corretto colpisce ancora e sfocia nel ridicolo». Il politically correct fa la guerra anche ad ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Non bastavano le critiche ai grandi classicicultura,letteratura efilmografia Grease, Via col Vento e Shakespeare. Il politically correctprende di mira anchecon l’obiettivo dirlo dalle scuole. È successo in una scuola del Massachusetts negli Stati Uniti che ha deciso di bandire e di non far studiare ai suoi alunnidi. L’accusa? “” e non abbastanza “inclusiva” per gli insegnanti dell’istituto. Una vicenda assurda sulla quale è intervenuta Giorgia: «Laideologica del politicamente corretto colpisce ancora e sfocia nel ridicolo». Il politically correct fa la guerra anche ad ...

Fontana3Lorenzo : PAZZESCO? '?????????? ?????????????????????? ?????????? ??????????????????????` ??????????????'. Continua la follia del politicamente corretto, che vuole… - BiagioMoliterni : In una scuola degli Stati Uniti hanno cancellato l'Odissea dal programma scolastico perché sessista, maschilista, r… - geppo60 : La sinistra mondiale è il male assoluto. Fermiamoli prima che ci convincano di bruciare i libri in piazza - justLucreziaM : @bookivora L''Odissea' è razzista? No. Lo sarebbe se fosse stata scritta oggi. Così come pure 'Ivanhoe', 'L'Orlando… - e_falce : Eliminiamo la sottocultura fascista, se è il caso anche ripristinando un bel Bücherverbrennungen per il bene del po… -

Ultime Notizie dalla rete : L’Odissea razzista Vogliono igienizzare il canone. Flannery O'Connor? Razzista! Pangea.news