LIVE VOLLEY Trento-Milano 25-18 25-17 25-15 | Superlega 2020 2021 | PUNTEGGIO in DIRETTA

Leggi su sportface

(Di mercoledì 6 gennaio 2021) Itas Trentino e Allianzsi sfidano nel recupero della decima giornata ditorna sul campo di casa per prolungare la striscia di vittorie contro unache invece vuole riscattare la sconfitta incassata a Verona. L’appuntamento è per mercoledì 6 gennaio alle ore 17:00. Sportface.it vi offrirà ilscore con aggiornamenti minuto per minuto Segui ilsu Sportface COME SEGUIRE IL MATCH RISULTATI E CLASSIFICAAGGIORNA LAItas Trentino – Allianz25-18 25-17 25-15 TERZO SET – FINISCE QUI! L’ITAS TRENTINO TRIONFA IN TRE ...