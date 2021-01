LIVE Tour de Ski 2021 | Pursuit Dobbiaco in DIRETTA | domina Bolshunov | risale De Fabiani! Stupak vince la tappa | Diggins sempre prima

(Di mercoledì 6 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.22: pellegrino perde una posizione ed è 11mo a 4’45”, de Fabiani è 14mo a 5’09”, Salvadori 30mo a 7’14” 15.21:più soloin testa alde Ski: 2’06” di vantaggio su Maltsev, 2’09” su Manificat, 2’15” su Spitsov, 2’30” su Yakimushkin 15.19: Salvadori è 24mo a 3’05”, Ventura 34mo a 3’33”, Bertolina 48mo a 5’13”, Graz 53mo a 5’33” 15.17: Bravo De Fabiani che batte Cologna ed è sedicesimo a 2’14”, poi Dobler e Pellegrino che ha la meglio su Svensson a 2’36?e Poromaa 15.16: Semikovlo sprint del secondo gruppo, su Boegl, Lapalus, Parisse, Notz, Terentev e Schumacher 15.16: Sesto Manificat, poi Spitsov e Maltsev più staccati 15.15: La volata per il secondo posto va a Yakimushkin, secondo Belov, quarto Chervotkin, quinto ...

oliviacentelli : Paolo Conte - Diavolo Rosso HD (live tour 2013) - zazoomblog : LIVE Sport Invernali DIRETTA 6 gennaio: azzurri in ombra nello sci ora il Tour de Ski - #Sport #Invernali #DIRETTA… - VinCent83632915 : Claudio Baglioni - Reginella - Live Tour Rosso 1996 - bangvtanlove : Aiuto ma adesso che ci penso io stanotte ho sognato che c'era un nuovo tour dei bangtan?? tipo i bitti prima facevan… - RSIsport : ?????? 14h40 Sci di fondo: Tour de Ski, 15km ad inseguimento U da Dobbiaco -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Tour

OA Sport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.12: Buongiorno agli amici di OA Sport e benvenuti alla quinta tappa del Tour de Ski in programma a Dobbiaco. Oggi si gareggia con il format della Pursuit c ...Ha 11? di vantaggio su Brennan al km 5!!! Sale De Fabiani: terzo con 5?8 di ritardo da Graz al km 5. razie per averci seguito, appuntamento a domani per l’inseguimento a tecnica classica. Ha superato ...