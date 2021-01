LIVE Tenerife-Dinamo Sassari 82-67, Champions League basket in DIRETTA: spagnoli letali da tre, ora i sardi sono alle corde (Di mercoledì 6 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma di Tenerife-Dinamo Sassari 86-69 Canestro di Huertas 84-69 Canestro di Shermadini 82-69 Canestro di Tillman a inizio quarto quarto 82-67 La tripla di Salin chiude un terzo quarto dove Tenerife ha fatto male dalla distanza 79-67 Due su due ai liberi per Bilan 79-65 Canestro di Shermadini 77-65 Doornekamp sbaglia i primi liberi per Tenerife! 77-65 Due su due ai liberi per Bilan 77-63 Canestro di Shermadini 75-63 Canestro di Bilan 75-61 Due su due ai liberi per Huertas 73-61 Tripla di Spissu 73-58 Canestro di Cavanaugh 71-58 Libero per Cavanaugh 70-58 Uno su due ai liberi per Bilan. Sassari ha lasciato sulla lunetta ben 7 punti, contro il 17/17 di Tenerife 70-57 Canestro di Huertas e ... Leggi su oasport (Di mercoledì 6 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIl programma di86-69 Canestro di Huertas 84-69 Canestro di Shermadini 82-69 Canestro di Tillman a inizio quarto quarto 82-67 La tripla di Salin chiude un terzo quarto doveha fatto male dalla distanza 79-67 Due su due ai liberi per Bilan 79-65 Canestro di Shermadini 77-65 Doornekamp sbaglia i primi liberi per! 77-65 Due su due ai liberi per Bilan 77-63 Canestro di Shermadini 75-63 Canestro di Bilan 75-61 Due su due ai liberi per Huertas 73-61 Tripla di Spissu 73-58 Canestro di Cavanaugh 71-58 Libero per Cavanaugh 70-58 Uno su due ai liberi per Bilan.ha lasciato sulla lunetta ben 7 punti, contro il 17/17 di70-57 Canestro di Huertas e ...

zazoomblog : LIVE Tenerife-Dinamo Sassari 82-67 Champions League basket in DIRETTA: spagnoli letali da tre ora i sardi sono alle… - zazoomblog : LIVE Tenerife-Dinamo Sassari 29-15 Champions League basket in DIRETTA: primo tempo da incubo per i sardi -… - zazoomblog : LIVE – Tenerife-Dinamo Sassari 0-0 basket Champions League 2020-2021 RISULTATO IN DIRETTA - #Tenerife-Dinamo… - zazoomblog : LIVE Tenerife-Dinamo Sassari Champions League basket in DIRETTA: aggiornamenti in tempo reale - #Tenerife-Dinamo… - Calciodiretta24 : Copa del Rey, Castellon – Tenerife: diretta live, risultato in tempo reale -