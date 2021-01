LIVE Tenerife-Dinamo Sassari 29-15, Champions League basket in DIRETTA: primo tempo da incubo per i sardi (Di mercoledì 6 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma di Tenerife-Dinamo Sassari 31-17 Risponde subito Tenerife con Shermadini 29-17 Canestro di Tillman a inizio secondo quarto 29-15 Canestro di Rodriguez che chiude un primo quarto da incubo per Sassari 27-15 Canestro di Kruslin che segna anche il libero addizionale 27-12 Continua il monologo di Tenerife, a segno con Shermadini 25-12 Non reagisce Sassari e gli spagnoli allungano ancora con Doornekamp 23-12 Tripla di Butterfield e Tenerife va in doppia cifra! 20-12 Canestro di Shermadini 18-12 Uno su due ai liberi per Burnell 18-11 Canestro di Fitipaldo e +7 Tenerife 16-11 Tripla di Guerra! 13-11 Canestro di ... Leggi su oasport (Di mercoledì 6 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIl programma di31-17 Risponde subitocon Shermadini 29-17 Canestro di Tillman a inizio secondo quarto 29-15 Canestro di Rodriguez che chiude unquarto daper27-15 Canestro di Kruslin che segna anche il libero addizionale 27-12 Continua il monologo di, a segno con Shermadini 25-12 Non reagiscee gli spagnoli allungano ancora con Doornekamp 23-12 Tripla di Butterfield eva in doppia cifra! 20-12 Canestro di Shermadini 18-12 Uno su due ai liberi per Burnell 18-11 Canestro di Fitipaldo e +716-11 Tripla di Guerra! 13-11 Canestro di ...

zazoomblog : LIVE Tenerife-Dinamo Sassari 29-15 Champions League basket in DIRETTA: primo tempo da incubo per i sardi -… - zazoomblog : LIVE – Tenerife-Dinamo Sassari 0-0 basket Champions League 2020-2021 RISULTATO IN DIRETTA - #Tenerife-Dinamo… - zazoomblog : LIVE Tenerife-Dinamo Sassari Champions League basket in DIRETTA: aggiornamenti in tempo reale - #Tenerife-Dinamo… - Calciodiretta24 : Copa del Rey, Castellon – Tenerife: diretta live, risultato in tempo reale - Fantacalciok : Copa del Rey, Castellon – Tenerife: diretta live, risultato in tempo reale -