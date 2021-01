LIVE Sport Invernali, DIRETTA 6 gennaio: Linus Strasser vince a Zagabria, a Kamil Stoch la Tournée dei 4 Trampolini (Di mercoledì 6 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Grazie a tutti per averci seguito in questa intensa giornata. Buon proseguimento di serata. Appuntamento alla prossima DIRETTA LIVE degli Sport Invernali su OA Sport. 18.42 SALTO CON GLI SCI – Kamil Stoch vince anche la seconda serie di Bischofshofen, porta a casa il secondo successo di fila e conquista soprattutto la sua terza Tournée dei 4 Trampolini in carriera. Salgono sul podio di tappa il norvegese Marius Lindvik ed il tedesco Karl Geiger, pagando rispettivamente 20.3 e 23.4 punti dalla vetta. Affondano i due primi inseguitori di Stoch della vigilia, con il norvegese Halvor Egner Granerud 12° ed il polacco Dawid Kubacki ... Leggi su oasport (Di mercoledì 6 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAGrazie a tutti per averci seguito in questa intensa giornata. Buon proseguimento di serata. Appuntamento alla prossimadeglisu OA. 18.42 SALTO CON GLI SCI –anche la seconda serie di Bischofshofen, porta a casa il secondo successo di fila e conquista soprattutto la sua terzadei 4in carriera. Salgono sul podio di tappa il norvegese Marius Lindvik ed il tedesco Karl Geiger, pagando rispettivamente 20.3 e 23.4 punti dalla vetta. Affondano i due primi inseguitori didella vigilia, con il norvegese Halvor Egner Granerud 12° ed il polacco Dawid Kubacki ...

Fedele: "Quagliarella alla Juve? Operazione non impossibile, la Juve vuole un Altafini"

A Radio Marte nel corso della trasmissione 'Marte Sport Live' è intervenuto Enrico Fedele, ex dirigente sportivo: "Se l’ASL di Torino non prende la ...

