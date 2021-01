LIVE Sport Invernali, DIRETTA 6 gennaio: azzurri in ombra nello sci, ora il Tour de Ski (Di mercoledì 6 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.36 SCI ALPINO – Giornata nera per l’Italia a Zagabria. Si qualificano per la seconda manche solo Giuliano Razzoli e Tommaso Sala, rispettivamente 27° e 28°. Fuori dai 30 Moelgg (32°) e Gross (33°). Non hanno portato a termine la manche Vinatzer (inforcata), Liberatore e Maurberger. 13.05 SCI ALPINO – Il francese Clement Noel è al comando dello slalom di Zagabria dopo la prima manche. In seconda posizione c’è il norvegese Sebastian Foss-Solevaag, staccato di 36 centesimi, Bravissimo l’austriaco Manuel Feller, tornato ad alti LIVElli in questa stagione, che con il pettorale 14 si inserisce al terzo posto con 51 centesimi di ritardo dalla vetta. Una prima manche da dimenticare per i colori azzurri. Alex Vinatzer ha terminato quasi subito la sua gara, inforcando all’imbocco del ... Leggi su oasport (Di mercoledì 6 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.36 SCI ALPINO – Giornata nera per l’Italia a Zagabria. Si qualificano per la seconda manche solo Giuliano Razzoli e Tommaso Sala, rispettivamente 27° e 28°. Fuori dai 30 Moelgg (32°) e Gross (33°). Non hanno portato a termine la manche Vinatzer (inforcata), Liberatore e Maurberger. 13.05 SCI ALPINO – Il francese Clement Noel è al comando dello slalom di Zagabria dopo la prima manche. In seconda posizione c’è il norvegese Sebastian Foss-Solevaag, staccato di 36 centesimi, Bravissimo l’austriaco Manuel Feller, tornato ad altilli in questa stagione, che con il pettorale 14 si inserisce al terzo posto con 51 centesimi di ritardo dalla vetta. Una prima manche da dimenticare per i colori. Alex Vinatzer ha terminato quasi subito la sua gara, inforcando all’imbocco del ...

SkySport : Supercoppa, al via la Final Four LIVE ora su Sky Sport Uno #JuventusRoma Alle 18:00 #FiorentinaMilan su Sky Sport U… - zazoomblog : LIVE Sport Invernali DIRETTA 6 gennaio: azzurri in ombra nello sci ora il Tour de Ski - #Sport #Invernali #DIRETTA… - blab_live : Tra mezz'ora vi aspettiamo in diretta su @tvdellosport per parlare insieme del turno di #SerieA e di tutto lo sport… - SkySport : Cagliari-Benevento 1-2 all'intervallo Segui il secondo tempo LIVE - ebenesport : News - AR - Cagliari vs Benevento LIVE regardez ESPN Play ONLINE avec Gianluca Lapadula pour la Serie A Italie -… -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Sport LIVE Sport Invernali, DIRETTA 6 gennaio: male gli azzurri a Zagabria, attesa per Tour de Ski e 4 Trampolini! OA Sport Sampdoria-Inter | Diretta streaming | Live Match | Dove vedere la gara

Sampdoria-Inter si gioca oggi a partire dalle 15 a Marassi, tutte le informazioni per vedere la gara in diretta streaming e in tv.

LIVE TJ - Le ultime news di mercato

13:06 - IL PUNTO SUL MERCATO - Secondo Sky Sport, la Juventus cercherà di prendere un punta. Al momento, però, non ci sarebbe nulla di particolarmente concreto. La Juventus ...

Sampdoria-Inter si gioca oggi a partire dalle 15 a Marassi, tutte le informazioni per vedere la gara in diretta streaming e in tv.13:06 - IL PUNTO SUL MERCATO - Secondo Sky Sport, la Juventus cercherà di prendere un punta. Al momento, però, non ci sarebbe nulla di particolarmente concreto. La Juventus ...