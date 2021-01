LIVE Sci alpino, Slalom Zagabria in DIRETTA: ultimi 15, qualche punticino per Sala e Razzoli (Di mercoledì 6 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLA PRIMA MANCHE 15.52 Mancano 15 atleti. Al comando Matt con 0.31 su Vidovic e 0.43 su Khoroshilov. Gli azzurri: 10° Sala a 1?48, 12° Razzoli a 1?91. 15.51 Anche il norvegese Haugan finisce distante da Matt. E’ sesto a 1?01. 15.49 Il veterano russo Khoroshilov è terzo a 0.43 da Matt. L’austriaco prosegue nella rimonta, era 26° dopo la prima manche. Ora la top15 è ad un passo. 15.48 Il croato Rodes è settimo a 1?45, appena 3 centesimi meglio di Sala. Ma cambia poco. 15.46 Inforcata per il veterano francese Grange. Mancano 18 atleti. Male che vada Sala chiuderà 25°, Razzoli 27°. qualche punticino che fa morale. 15.46 Lo svizzero Simonet si inserisce al quinto posto a 1?05 da ... Leggi su oasport (Di mercoledì 6 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DELLA PRIMA MANCHE 15.52 Mancano 15 atleti. Al comando Matt con 0.31 su Vidovic e 0.43 su Khoroshilov. Gli azzurri: 10°a 1?48, 12°a 1?91. 15.51 Anche il norvegese Haugan finisce distante da Matt. E’ sesto a 1?01. 15.49 Il veterano russo Khoroshilov è terzo a 0.43 da Matt. L’austriaco prosegue nella rimonta, era 26° dopo la prima manche. Ora la top15 è ad un passo. 15.48 Il croato Rodes è settimo a 1?45, appena 3 centesimi meglio di. Ma cambia poco. 15.46 Inforcata per il veterano francese Grange. Mancano 18 atleti. Male che vadachiuderà 25°,27°.che fa morale. 15.46 Lo svizzero Simonet si inserisce al quinto posto a 1?05 da ...

