LIVE Sci alpino, Slalom Zagabria in DIRETTA: guida Noel, inforca Vinatzer. Alle 15.30 la seconda manche (Di mercoledì 6 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA DELLO Slalom DI Zagabria 13.21 Mancano 8 atleti e Moelgg è sempre 30°. Razzoli e Sala sono ormai certi della qualificazione. E dire che sono appena guariti dal Covid… 13.18 Pazzesco il norvegese McGrath, 15° a 1?44 con il pettorale n. 44! E’ fuori Gross, ora Moelgg è 30°. 13.17 Moelgg e Gross sono ormai quasi fuori: 29° e 30°. Dovrebbero farcela Razzoli e Sala, rispettivamente 25° e 26°. 13.15 Tommaso Sala è 25° a 2?35, appena 1 centesimo dietro Razzoli. E’ curioso notare come i migliori azzurri siano stati quelli appena guariti dal Covid… 13.14 E’ una debacle. Fuori Liberatore, che peraltro si stava superando: era dietro di soli 3 decimi al secondo intermedio. 13.13 Ora Liberatore e Sala, ultimi italiani in gara. 13.10 Lo svizzero Simonet è 19°, ... Leggi su oasport (Di mercoledì 6 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA DELLODI13.21 Mancano 8 atleti e Moelgg è sempre 30°. Razzoli e Sala sono ormai certi della qualificazione. E dire che sono appena guariti dal Covid… 13.18 Pazzesco il norvegese McGrath, 15° a 1?44 con il pettorale n. 44! E’ fuori Gross, ora Moelgg è 30°. 13.17 Moelgg e Gross sono ormai quasi fuori: 29° e 30°. Dovrebbero farcela Razzoli e Sala, rispettivamente 25° e 26°. 13.15 Tommaso Sala è 25° a 2?35, appena 1 centesimo dietro Razzoli. E’ curioso notare come i migliori azzurri siano stati quelli appena guariti dal Covid… 13.14 E’ una debacle. Fuori Liberatore, che peraltro si stava superando: era dietro di soli 3 decimi al secondo intermedio. 13.13 Ora Liberatore e Sala, ultimi italiani in gara. 13.10 Lo svizzero Simonet è 19°, ...

OA_Sport : LIVE Sci alpino, Slalom Zagabria in DIRETTA: si comincia alle 12.15, pettorale n.11 per Vinatzer - RSIsport : ?????? 14h40 Sci di fondo: Tour de Ski, 15km ad inseguimento U da Dobbiaco - RSIsport : ?????? Oggi in diretta alla RSI (LA2, streaming e tasto ??): ?????? 12h15 Sci alpino: slalom maschile di Zagabria, prima… - zazoomblog : LIVE Sci alpino Slalom Zagabria in DIRETTA: Alex Vinatzer all’attacco torna Giuliano Razzoli! - #alpino #Slalom… - zazoomblog : LIVE Sci alpino Slalom Zagabria in DIRETTA: Alex Vinatzer all’attacco torna Razzoli! - #alpino #Slalom #Zagabria… -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Sci LIVE Sci alpino, Slalom Zagabria in DIRETTA: Noel in testa, fuori Vinatzer, Moelgg rischia OA Sport LIVE Sci alpino, Slalom Zagabria in DIRETTA: guida Noel, inforca Vinatzer. Alle 15.30 la seconda manche

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA DELLO SLALOM DI ZAGABRIA 13.17 Moelgg e Gross sono ormai quasi fuori: 29° e 30°. Dovrebbero farcela Razzoli e Sala, rispettivamente 25 ...

DIRETTA SLALOM ZAGABRIA/ Video streaming Rai: l’anno scorso vinse Noel

Diretta slalom Zagabria streaming video Rai oggi mercoledì 6 gennaio: orario e risultato live della gara della Coppa del Mondo di sci maschile.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA DELLO SLALOM DI ZAGABRIA 13.17 Moelgg e Gross sono ormai quasi fuori: 29° e 30°. Dovrebbero farcela Razzoli e Sala, rispettivamente 25 ...Diretta slalom Zagabria streaming video Rai oggi mercoledì 6 gennaio: orario e risultato live della gara della Coppa del Mondo di sci maschile.