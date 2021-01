Live Napoli-Spezia 0-0 | Insigne e Politano | che occasioni!

calciomercatoit : Clamorosa tripla occasione per il #Napoli! #NapoliSpezia 0-0 LIVE - fcin1908it : LIVE - Serie A, Napoli-Spezia 0-0: gli azzurri non trovano il gol. Insigne e Ruiz murati - zazoomblog : Napoli Spezia LIVE: pochi minuti al fischio d’inizio - #Napoli #Spezia #LIVE: #pochi #minuti - GazzettadellaSp : Ecco l'11 scelto da Italiano: Napoli - Spezia 0-0 (live) - sportli26181512 : LIVE Napoli-Spezia 0-0: Gattuso schiera Lozano centravanti: LIVE Napoli-Spezia 0-0: Gattuso schiera Lozano centrava… -

Ultime Notizie dalla rete : Live Napoli

Attenzione alla pazza idea che prende quota: Lozano centravanti, al posto di Petagna come nel finale a Cagliari, per non tenere fuori Politano a destra. In attacco potrebbe toccare a Politano, con Zie ...Napoli – Spezia è un match del sedicesimo turno della Serie A 2020/2021. Si gioca oggi mercoledì 6 gennaio alle 18.00 allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli. La formazione partenopea è reduce da ...