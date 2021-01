LIVE Milan-Juventus 0-1 | Serie A calcio in DIRETTA | Chiesa sblocca la partita!

Leggi su oasport

(Di mercoledì 6 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA29? Errore di Ramsey che regala palla a Leao che calcia di prima intenzione, respinge Szczesny. 27?supera il diretto avversario e va al tiro, respinge con i pugni Donnarumma. 25? Tiro a giro di Leao che finisce fuori di poco. 23?supera Theo Hernandez e mette in mezzo per Ronaldo che sbaglia il tiro. 21? Inizio spettacolare di Dybala che sta trascinando la. 19? Gooooooooooooooooooooooooooool,aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa, strepitoso assist di Dybala con il tacco perche calcia perfettamente sul secondo palo,0-1. 17? Pressing dellache prova ad arrivare alla rete del vantaggio. 15? TRAVERSA di...