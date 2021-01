LIVE Dakar 2021, quarta tappa in DIRETTA: Branch comanda dopo 218 km, tra le moto. Al-Attiyah in evidenza, Sainz insegue (Di mercoledì 6 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.56 CAMION – dopo 43 km è il russo Karginov (Kamaz-Master) a fare la voce grossa con 16? di margine sul ceco Loprais (Instaforex Loprais-Praga) e 17? sul bielorusso Vishneuski (Maz-Sportauto). 10.54 QUAD – Ai 172 km tra i quad comanda l’argentino Andujar con 7? di margine sul francese Giroud e di 1’02” sull’argentino Cavigliasso. 10.53 AUTO – Al km 125 Al-Attiyah è in vetta con appena un secondo di margine sul compagna di squadra in Toyota Lategan. Terza posizione per il francese Peterhansel (Mini) a 52? dal vertice. Sainz, terzo agli 80 km, ancora non è giunto a questo rilevamento. 10.50 moto – La situazione cambia al km 268: Barreda comanda con la Honda a precedere di 2’11” Branch e di ... Leggi su oasport (Di mercoledì 6 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.56 CAMION –43 km è il russo Karginov (Kamaz-Master) a fare la voce grossa con 16? di margine sul ceco Loprais (Instaforex Loprais-Praga) e 17? sul bielorusso Vishneuski (Maz-Sportauto). 10.54 QUAD – Ai 172 km tra i quadl’argentino Andujar con 7? di margine sul francese Giroud e di 1’02” sull’argentino Cavigliasso. 10.53 AUTO – Al km 125 Al-è in vetta con appena un secondo di margine sul compagna di squadra in Toyota Lategan. Terza posizione per il francese Peterhansel (Mini) a 52? dal vertice., terzo agli 80 km, ancora non è giunto a questo rilevamento. 10.50– La situazione cambia al km 268: Barredacon la Honda a precedere di 2’11”e di ...

zazoomblog : LIVE Dakar 2021 quarta tappa in DIRETTA: Branch comanda dopo 218 km tra le moto. Al-Attiyah in evidenza tra le auto… - OA_Sport : Seguite con noi la DIRETTA #LIVE della quarta tappa: Price e Al-Attiyah, ma attenzione ai problemi di navigazione n… - infoitsport : LIVE Dakar 2021, terza tappa in DIRETTA: Price vince tra le moto e si rilancia, 32° l'azzurro Gerini. Sainz sbaglia… - infoitsport : LIVE Dakar 2021, terza tappa in DIRETTA: Price trionfa tra le moto, Howes nuovo leader della generale. Al-Attiyah v… - infoitsport : LIVE Dakar 2021, terza tappa in DIRETTA: Price trionfa tra le moto, Howes nuovo leader della generale. Al-Attiyah v… -