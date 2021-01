LIVE Ciclocross Sant’Elpidio in DIRETTA: Fabio Aru si testa al Giro d’Italia in vista dei Campionati nazionali (Di mercoledì 6 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma della tappa a Sant’Elpidio – La presentazione della tappa a Sant’Elpidio Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE dell’ultima tappa del Giro d’Italia di Ciclocross. La corsa rosa invernale andrà in scena per la settima volta in questa edizione numero 12 nella provincia marchigiana di Fermo, vale a dire nella frazione collinare “Luce” in agro di Sant’Elpidio a Mare. Una competizione importante tale da portare gli specialisti alla rassegna tricolore. Due gli ospiti davvero speciali per l’ultima tappa del GIC. Uno è Michele Bartoli, grande ciclista negli anni ’90 e appassionato di Ciclocross, l’altro è Fabio Aru, che nelle ultime ... Leggi su oasport (Di mercoledì 6 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIl programma della tappa a– La presentazione della tappa aBuongiorno e bentrovati alladell’ultima tappa deldi. La corsa rosa invernale andrà in scena per la settima volta in questa edizione numero 12 nella provincia marchigiana di Fermo, vale a dire nella frazione collinare “Luce” in agro dia Mare. Una competizione importante tale da portare gli specialisti alla rassegna tricolore. Due gli ospiti davvero speciali per l’ultima tappa del GIC. Uno è Michele Bartoli, grande ciclista negli anni ’90 e appassionato di, l’altro èAru, che nelle ultime ...

Fabio Aru oggi, ciclocross Sant’Elpidio: orario, programma, tv, streaming

