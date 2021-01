L’Italia condanna l’assalto. Salvini e il Pd: “No alla violenza”. Toti: “Avrei votato Trump, sbagliando” (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Il ministro per gli Affari Europei Enzo Amendola cita una frase di JFK: "Nel passato - è il suo commento - chi ha cercato stupidamente di ottenere il potere cavalcando la tigre ha finito per esserne divorato" Leggi su ilsecoloxix (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Il ministro per gli Affari Europei Enzo Amendola cita una frase di JFK: "Nel passato - è il suo commento - chi ha cercato stupidamente di ottenere il potere cavalcando la tigre ha finito per esserne divorato"

