Linares-Siviglia | Vazquez al centro delle polemiche | l’ex Palermo rifiuta la fascia di capitano | il motivo…

Franco Vazquez al centro delle polemiche in Spagna.Nella serata di ieri, il centrocampista argentino, è stato chiamato in causa da Lopetegui al 74' di Linares-Siviglia, al posto di Munir e Sergi Gomez, capitano fino a quel momento. Il difensore spagnolo gli si è avvicinato per cedergli la fascia - che per una questione di anzianità spettava proprio al classe '89 -, ma il Mudo ha deciso di non accettarla, per rispetto nei confronti del compagno, che l'ha, dunque, tenuta al braccio fino alla faccia del match.Il gesto dell'ex Palermo - ha vestito la maglia rosanero prima nel 2021 per un breve periodo e poi dal 2013 al 2016 -, che a giugno, con tutta probabilità lascerà Siviglia (è in scadenza di ... Leggi su mediagol (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Francoalin Spagna.Nella serata di ieri, ilcampista argentino, è stato chiamato in causa da Lopetegui al 74' di, al posto di Munir e Sergi Gomez,fino a quel momento. Il difensore spagnolo gli si è avvicinato per cedergli la- che per una questione di anzianità spettava proprio al classe '89 -, ma il Mudo ha deciso di non accettarla, per rispetto nei confronti del compagno, che l'ha, dunque, tenuta al braccio fino alla faccia del match.Il gesto dell'ex- ha vestito la maglia rosanero prima nel 2021 per un breve periodo e poi dal 2013 al 2016 -, che a giugno, con tutta probabilità lascerà(è in scadenza di ...

Ultime Notizie dalla rete : Linares Siviglia Linares-Siviglia (Copa del Rey, martedì ore 19:00) : formazioni, quote, pronostici Infobetting Calcio: Coppa del Re italiana, l’Ibiza elimina il Celta Vigo

(ANSA) – ROMA, 05 GEN – L’Ibiza avanza a sorpresa in Coppa del Re. La squadra di proprietà dell’italo-spagnolo Amadeo Salvo, che milita nella 3/a serie spagnola e fino a qualche tempo addietro schiera ...

Coppa del Re: avanti Siviglia e Villarreal, fuori Getafe e Celta Vigo

reti di Perez Mateo, Molina e Rodado), mentre il Cordoba si è imposto per 1-0 sul Getafe grazie alla rete di Ledesma. Pronostici rispettati, invece, in Zamora-Villarreal e Linares-Siviglia, match ...

