Liga | Messi doppietta e Pedri regalano i tre punti al Barcellona contro l’Athletic 3-2

Il Barcellona vince al San Mames nel recupero della seconda giornata di Liga contro l'Athletic Bilbao grazie a una doppietta di Messi. I catalani vanno subito sotto grazie al solito Williams, in rete dopo 3?, al quarto d'ora la pareggia Pedri, poi si accende l'argentino che con una doppietta regala i tre punti ai blaugrana, nel finale Muniain accorcia le distanze. Finisce 3-2 per il Barcellona al San Mames con un grande Messi. I catalani sono al terzo posto a quota 31, nono l'Athletic con 21 punti.

