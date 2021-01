L’Ema dà l’ok al vaccino anti-Covid di Moderna: sarà disponibile in Europa (Di mercoledì 6 gennaio 2021) L’Agenzia europea del farmaco ha dato l’ok al vaccino anti-Covid di Moderna. Si tratta del secondo vaccino che riceve il via libera da parte delL’Ema. Lo scorso 21 dicembre aveva approvato quello di Pfizer-BioNtech. L’Agenzia ha raccomandato l’autorizzazione condizionata per il commercio del vaccino prodotto dalla società americana per le persone maggiori di 18 anni. Di questo vaccino all’Italia sono state assegnate 1,3 milioni di dosi nel primo trimestre e altri 9,4 sono invece programmati via via nei mesi successivi. “Il vaccino Moderna è sicuro ed efficace. Come prossimo passo garantiremo l’autorizzazione alla commercializzazione nell’Ue”, è stato il primo commento della Commissione ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 6 gennaio 2021) L’Agenzia europea del farmaco ha datoaldi. Si tratta del secondoche riceve il via libera da parte del. Lo scorso 21 dicembre aveva approvato quello di Pfizer-BioNtech. L’Agenzia ha raccomandato l’autorizzazione condizionata per il commercio delprodotto dalla società americana per le persone maggiori di 18 anni. Di questoall’Italia sono state assegnate 1,3 milioni di dosi nel primo trimestre e altri 9,4 sono invece programmati via via nei mesi successivi. “Ilè sicuro ed efficace. Come prossimo passo garremo l’autorizzazione alla commercializzazione nell’Ue”, è stato il primo commento della Commissione ...

