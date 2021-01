Le raccomandazioni per la somministrazione del vaccino (Di mercoledì 6 gennaio 2021) La somministrazione del vaccino contro il Covid-19 della Pfizer-BioNTech, deve avvenire entro un periodo di 21-28 giorni: ad annunciarlo è stato l’Organizzazione Mondiale della Sanità. Secondo Alejandro Cravioto, presidente del gruppo che coordina gli esperti sul processo d’immunizzazione (SAGE), “è stato deliberato e diffusa una importante raccomandazione. Le dosi del vaccino Pfizer devono essere somministrate entro 21-28 giorni“. La SAGE ha previsto di far slittare di almeno una settimana il vincolo di fornitura dei vaccini, in modo tale da consentire a più persone di beneficiare della prima dose. Questo è quanto dichiarato da Cravioto all’agenzia stampa Reuters. Vista la disponibilità non illimitata del vaccino, almeno per il momento, SAGE ha raccomandato di non offrire la priorità ai viaggiatori ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Ladelcontro il Covid-19 della Pfizer-BioNTech, deve avvenire entro un periodo di 21-28 giorni: ad annunciarlo è stato l’Organizzazione Mondiale della Sanità. Secondo Alejandro Cravioto, presidente del gruppo che coordina gli esperti sul processo d’immunizzazione (SAGE), “è stato deliberato e diffusa una importante raccomandazione. Le dosi delPfizer devono essere somministrate entro 21-28 giorni“. La SAGE ha previsto di far slittare di almeno una settimana il vincolo di fornitura dei vaccini, in modo tale da consentire a più persone di beneficiare della prima dose. Questo è quanto dichiarato da Cravioto all’agenzia stampa Reuters. Vista la disponibilità non illimitata del, almeno per il momento, SAGE ha raccomandato di non offrire la priorità ai viaggiatori ...

Secondo Alejandro Cravioto, presidente del gruppo che coordina gli esperti sul processo d'immunizzazione (SAGE), "è stato deliberato e diffusa una importante raccomandazione

Covid-19 e vaccino, dubbi e speranze: le testimonianze di quattro medici coinvolti nella prima fase

“I virus sono gli unici rivali nel controllo del nostro pianeta. Dobbiamo essere attenti a tenere il passo con loro”. Con questo adagio di J. Lederberg, il Dott. Amato La Mura, tra i primi a sottopors ...

