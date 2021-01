(Di mercoledì 6 gennaio 2021) STRAKOSHA 6,5 Torna titolare dopo oltre un mese. Salva su un retropassaggio suicida di Patric ma è da dimenticare l'errore nel finale che porta al rigore viola. LUIZ FELIPE 6 Non vive il suo momento ...

infoitsport : Pagelle Lazio – Fiorentina 2-0: Caicedo e Immobile battono Vlahovic! – Voti Fantacalcio - leggoit : Le Pagelle di Lazio-Fiorentina 2-1: Caicedo cambia orario ma è sempre decisivo (7), Acerbi è ovunque (7) - infoitsport : PAGELLE Lazio-Fiorentina 2-1: voti e tabellino Serie A 2020/2021 - soccmagazine : Lazio-Fiorentina 2-1, pagelle viola: atteggiamento giusto ma un altro passo indietro - soccmagazine : Lazio-Fiorentina 2-1, le pagelle dei biancocelesti: decisivo Immobile, bene la difesa -

Ultime Notizie dalla rete : Pagelle Lazio

La Lazio torna a vincere grazie ai gol di Caicedo e Immobile contro una Fiorentina arrembante nei minuti finali del match. Male Hoedt che causa il rigore su Vlahovic. Le pagelle per il fantacalcio ...Il traversone teso per Shomurodov è la giocata che permette ai suoi di trovare il pareggio. Shomurodov 7: Conferma quanto di buono fatto vedere con la Lazio, risultando la principale minaccia per la ...