Le osservazioni di Italia Nostra sulle linee guida della Strategia nazionale per l'idrogeno (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Preliminarmente, va contestato l'uso improprio e ricorrente del termine "ecosistema" che ha un significato preciso nelle scienze ecologiche: in un documento ufficiale non può essere utilizzato in modo errato e foriero di confusione concettuale e lessicale. Nel merito si deve rilevare che: 1. La Strategia dovrebbe essere integrata puntando moltissimo sull'efficienza, sul risparmio energetico, sull'economia circolare evitando, ad esempio, gli edifici poco coibentati, l'uso di auto energivore, i viaggi aerei su brevi distanze ed altre cose ben note. 2. La somma stanziata nel Recovery Fund, per circa 3 miliardi, appare non particolarmente significativa per l'importanza dell'argomento e in confronto con altri Paesi come Francia e Germania che destinano 7 miliardi ciascuno. 3. La Strategia appare diretta a favorire grandi hub dell'energia, ...

