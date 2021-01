Le mani dei clan sui vaccini, allarme dal Viminale. Nas in quattro ospedali di Roma: dosi sul mercato nero dai residui nelle fiale (Di mercoledì 6 gennaio 2021) La mafia e la criminalità vanno a braccetto con l’emergenza Coronavirus. Una fotografia scattata dal quarto report dell’Organismo di monitoraggio istituito dal capo della Polizia sul rischio di infiltrazione nell’economia da parte delle mafie clan mafiosi sfruttano l’emergenza Covid. I clan, secondo le indagini, stanno già provando ad accedere alle misure di sostegno all’economia e a infiltrarsi nei servizi di sanificazione per le strutture turistiche e commerciali. Il prossimo passo – questo l’allarme – è il mercato dei vaccini, potenzialmente appetibile – si spiega – per «l’elevata domanda» e «la fisiologica bassa offerta iniziale». Indagini a Roma e in tutta Italia A caccia di residui di prezioso vaccino contro il Coronavirus per poi rivendere le ... Leggi su open.online (Di mercoledì 6 gennaio 2021) La mafia e la criminalità vanno a braccetto con l’emergenza Coronavirus. Una fotografia scattata dal quarto report dell’Organismo di monitoraggio istituito dal capo della Polizia sul rischio di infiltrazione nell’economia da parte delle mafiemafiosi sfruttano l’emergenza Covid. I, secondo le indagini, stanno già provando ad accedere alle misure di sostegno all’economia e a infiltrarsi nei servizi di sanificazione per le strutture turistiche e commerciali. Il prossimo passo – questo l’– è ildei, potenzialmente appetibile – si spiega – per «l’elevata domanda» e «la fisiologica bassa offerta iniziale». Indagini ae in tutta Italia A caccia didi prezioso vaccino contro il Coronavirus per poi rivendere le ...

I clan mafiosi sfruttano l’emergenza Covid. Le indagini rivelano che stanno già tentando di accedere alle misure di sostegno all’economia e di infiltrarsi ...

