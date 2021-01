Le baby gang riconquistano la scena | botte e sangue | il centro è di nuovo ostaggio dei ragazzini terribili

(Di mercoledì 6 gennaio 2021) ANCONA - È bastato un giorno di zona non rossa e subito lesono tornate a prendersi la. Iltrasformato in un ring, piazza Roma e piazza Cavour sono divenute teatro di un ...

sassolin0 : mi manca il vito delle baby gang ???????????? - TgrRaiToscana : Sgominata a #Siena una banda di adolescenti che imperversava da mesi #babygang #crimine il servizio di @SFerretti7… - larampait : Baby gang del centro storico, 5 misure cautelari nei confronti dei minori più pericolosi - forestale82 : @poliziadistato @Agente_Lisa @Viminale @minGiustizia @AzzolinaLucia @MIsocialTW @FamigliaGov @FF_AAediPolizia… - Giornaleditalia : A Siena sgominata baby gang che seminava il panico tra i coetanei -

Ultime Notizie dalla rete : baby gang

Neppure due mesi e i genitori, dopo le 7, hanno sentito ancora bussare alla porta di casa. Di nuovo i poliziotti. Questa volta niente perquisizioni, c’erano già state il 6 novembre scorso per gli ecce ...ANCONA - È bastato un giorno di zona non rossa e subito le baby gang sono tornate a prendersi la scena. Il centro trasformato in un ring, piazza Roma e piazza Cavour sono divenute teatro di ...