Latina, il 'bis della Befana': appena arrestata, scappa dai domiciliari per andare a rubare di nuovo (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Questa mattina è stata nuovamente arrestata dai poliziotti della Questura di Latina C.A.L., classe 1986, pregiudicata, responsabile di furto aggravato. La stessa, era stata appunto già arrestata nella giornata di ieri per un furto consumato ai danni di un'attività commerciale di abbigliamento nel centro cittadino. Per lei erano stati disposti gli arresti domiciliari presso il proprio domicilio, questa mattina però è stata nuovamente tratta in arresto presso il centro commerciale di Latina Fiori. La donna dunque, dopo essere evasa dagli arresti domiciliari, ha nuovamente tentato il furto, questa volta di creme e cosmetici. Leggi anche: Roma. Lavora oltre l'orario e nasconde i clienti nel magazzino: chiusa attività commerciale I poliziotti, intervenuti su segnalazione ...

