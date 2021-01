L'Atalanta non si ferma: 3-0 al Parma. Liverani al passo d'addio (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Zapata parte dalla panchina? No problem, la staffetta del gol colombiana colpisce ancora e l'Atalanta vola, schiantando il Parma incerottato con un tris. Contro una squadra in crisi di risultati che ... Leggi su leggo (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Zapata parte dalla panchina? No problem, la staffetta del gol colombiana colpisce ancora e l'vola, schiantando ilincerottato con un tris. Contro una squadra in crisi di risultati che ...

ZZiliani : Cara #Gazzetta, o le nuove disposizioni dicono che il gol va annullato solo se il mani viene compiuto nell’immediat… - ZZiliani : Nel 2019 (Atalanta-Juve) un mani lontano dal gol poteva portare all’annullamento con chiamata VAR: questo di Cuadra… - larisposta_42 : l'Atalanta ha fatto gol dopo un quarto d'ora. La Roma dopo mezz'ora vinceva 3-0. Il Napoli 0-0 in casa con una dell… - peppobbove : RT @Maicuntent1986: La Roma non molla, il Napoli manco, l'atalanta ha ingranato, la Juve tornerà, mettiamoci l'elmetto - ArchilocoFe1983 : RT @YvanGoSlow24: -vs Atalanta: zero reattività su Miranchuk -vs Bologna: sbaglia il tempo sull'uscita -vs Cagliari: parata con lo sguardo… -