L’amministratore della successione | «L’eredità di Maradona? Morla ha dichiarato solo tre auto»

(Di mercoledì 6 gennaio 2021) Il Mattino intervista Sebastian Baglietto, l’avvocato argentino esperto in diritto societario nominato dal giudice come amministratoredi Diego Armando. Fa chiarezza sugli eredi di Diego. «Si presentano inDalma, Gianinna, Jana, Diego jr e Dieguito Fernando». Dichiara che, al momento, non esiste alcun testamento redatto da Diego. «Finora non è stato aggiunto nulla al fascicolo». Sull’avvocato di, Matias: «Si rifiuta di trasferire degli atti dell’amministrazione, non ha consegnato dati o relazioni di alcun tipo e non ha presentato i conti. Strano no?». Dunque, nessun dato sul. «La verità è che non posso fornire dati. Come ho detto, il suo precedente avvocato non ha consegnato ...