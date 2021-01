Laboratori web e video racconti sulla Befana (Di mercoledì 6 gennaio 2021) L'Epifania si porta via insieme alle feste, anche alcune rassegne dedicate ai più piccoli. Dalle favole in streaming ai Laboratori su zoom, sono un due gli eventi dedicati ai bambini e alle famiglie ... Leggi su lanazione (Di mercoledì 6 gennaio 2021) L'Epifania si porta via insieme alle feste, anche alcune rassegne dedicate ai più piccoli. Dalle favole in streaming aisu zoom, sono un due gli eventi dedicati ai bambini e alle famiglie ...

StellaSirio60 : RT @SapienzaRoma: ?? #GetSapienza! 11 borse di collaborazione per #studentiSapienza del Dip. di Scienze e biotecnologie medico-chirurgiche #… - SapienzaRoma : ?? #GetSapienza! 11 borse di collaborazione per #studentiSapienza del Dip. di Scienze e biotecnologie medico-chirurg… - StellaSirio60 : RT @SapienzaRoma: ?? #GetSapienza! Bando per 38 borse di collaborazione per #studentiSapienza del Dip. Istituto italiano di studi orientali… - YuriMaker : RT @SapienzaRoma: ?? #GetSapienza! Bando per 38 borse di collaborazione per #studentiSapienza del Dip. Istituto italiano di studi orientali… - SapienzaRoma : ?? #GetSapienza! Bando per 38 borse di collaborazione per #studentiSapienza del Dip. Istituto italiano di studi orie… -

Ultime Notizie dalla rete : Laboratori web Laboratori web e video racconti sulla Befana La Nazione Laboratori web e video racconti sulla Befana

Prosegue oggi Christmas Lab con "La Befana col piatto di carta", ultimo giorno per lo spettacolo web Canto di Natale ...

Mezze aperture e polemiche, la protesta torna in piazza

La scuola ricomincerà in presenza per tutti domani, tranne per gli studenti delle superiori che, contrariamente a quanto annunciato dal governo prima di Natale, torneranno sui banchi l’11 gennaio nell ...

Prosegue oggi Christmas Lab con "La Befana col piatto di carta", ultimo giorno per lo spettacolo web Canto di Natale ...La scuola ricomincerà in presenza per tutti domani, tranne per gli studenti delle superiori che, contrariamente a quanto annunciato dal governo prima di Natale, torneranno sui banchi l’11 gennaio nell ...