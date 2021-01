La Trevisan si ferma subito | battuta dalla Putintseva

(Di mercoledì 6 gennaio 2021) Comincia con una sconfitta il 2021 di Martina. Nel primo turno del torneo di Abu Dhabi (cemento, montepremi 565.530) la 27enne numero 83 del mondo è stata sconfitta in un'ora e 23 minuti - 6-...

Conto alla rovescia per il via della stagione WTA e ATP. Le ragazze cominciano da Abu Dhabi, i ragazzi da Antalya e Delray Beach. Entry list e rinunce ...Il circuito maggiore è ancora fermo - i primi appuntamenti scattano dal 7 gennaio - ma la prima classifica mondiale del 2021 regala a Jannik Sinner un nuovo best ranking, al numero 36. "Merito" del nu ...