La Principessa Mononoke disegnata da Milo Manara è sexy (FOTO) (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Milo Manara onora il celebre regista giapponese Hayao Miyazaki disegnando la Principessa Mononoke per il suo ottantesimo compleanno. Milo Manara ha recentemente reso omaggio a Hayao Miyazaki con un'illustrazione inedita, diffusa sulla propria pagina Instagram, ritraente la protagonista di Principessa Mononoke: uno dei film più noti e amati del celebre regista giapponese. Miyazaki, autore di molti film d'animazione tra cui Nausicaä della Valle del vento, Il mio vicino Totoro e Il castello errante di Howl, ha appena compiuto 80 anni e per l'occasione Manara, uno dei fumettisti e illustratori italiani più amati a livello internazionale, ha deciso di omaggiare il regista con una rappresentazione particolarmente sexy della ...

elipolemica : @n0ctivaguss Principessa Mononoke - destroyawg : @fortunadrag0 ho scritto cazzo troppe volte ma ero proprio PISSED OFF ho visto il disegno della principessa mononoke e ho pensato solo EW - cinemaniaco_fb : ?????????????? La Principessa Mononoke disegnata da Milo Manara è sexy (FOTO) - pygo33 : RT @Robinson_Rep: Milo Manara ha disegnato la principessa Mononoke come omaggio per gli 80 anni di Hayao Miyazaki, una delle figure più imp… - here_forOt5 : @FLECVAZO seguito poi da Principessa Mononoke e da Si Alza il Vento ?? anche se avere un unico film preferito è quasi impossibile HAHAHAHAAH -