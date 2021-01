La politica si rivolta contro il deposito di rifiuti nucleari. Non ce la possiamo fare! (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Non ce la possiamo fare. E’ l’unico commento sensato di fronte alle reazioni pressoché unanimi dell’intera classe dirigente politica – parlamentari e persino ministri, amministratori regionali e locali - alla pubblicazione della Cnapi, la Carta Nazionale delle Aree Potenzialmente Idonee ad ospitare il deposito dove custodire le scorie a bassa e media radioattività nucleare. Una presunta “élite” che si conferma inadeguata a dirigere alcunché (come peraltro già ampiamente dimostrato dalla balzana, e però più che realistica, idea di aprire una crisi di Governo in questo frangente) e in questo come in tanti altri casi si balocca, senza distinzioni tra destra e sinistra, tra “populisti” e supposti “responsabili”, nel vellicare ogni protesta locale e tutte le forme possibili di “nimby”. I fatti: dopo oltre 30 anni dall’uscita – ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Non ce lafare. E’ l’unico commento sensato di fronte alle reazioni pressoché unanimi dell’intera classe dirigente– parlamentari e persino ministri, amministratori regionali e locali - alla pubblicazione della Cnapi, la Carta Nazionale delle Aree Potenzialmente Idonee ad ospitare ildove custodire le scorie a bassa e media radioattività nucleare. Una presunta “élite” che si conferma inadeguata a dirigere alcunché (come peraltro già ampiamente dimostrato dalla balzana, e però più che realistica, idea di aprire una crisi di Governo in questo frangente) e in questo come in tanti altri casi si balocca, senza distinzioni tra destra e sinistra, tra “populisti” e supposti “responsabili”, nel vellicare ogni protesta locale e tutte le forme possibili di “nimby”. I fatti: dopo oltre 30 anni dall’uscita – ...

Non ce la possiamo fare. E’ l’unico commento sensato di fronte alle reazioni pressoché unanimi dell’intera classe dirigente politica – parlamentari e persino ministri, ...

