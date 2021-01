La Molisana si piega agli antifascisti e chiede scusa: “Cambieremo i nomi dei formati di pasta” (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Roma, 6 gen – E alla fine anche La Molisana si è inginocchiata al ricatto mafiosetto di antifascisti e cancel culture. Per placare le feroci – e ridicole – polemiche montate sui formati di pasta «tripoline» e «abissine», corredate da schede che ne descrivevano «il sapore littorio», la storica azienda si è resa protagonista di una resa totale e senza condizioni alla religione del pensiero unico. La Molisana si inginocchia agli antifascisti La Molisana si è quindi scusata, con un clamoroso atto di sottomissione allo tsunami di critiche, insulti e minacce portato avanti ieri dai partigiani da tastiera postando un comunicato su Facebook: «Ci scusiamo per il riferimento riguardante il formato di pasta “Abissine rigate” che ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Roma, 6 gen – E alla fine anche Lasi è inginocchiata al ricatto mafiosetto die cancel culture. Per placare le feroci – e ridicole – polemiche montate suidi«tripoline» e «abissine», corredate da schede che ne descrivevano «il sapore littorio», la storica azienda si è resa protagonista di una resa totale e senza condizioni alla religione del pensiero unico. Lasi inginocchiaLasi è quindita, con un clamoroso atto di sottomissione allo tsunami di critiche, insulti e minacce portato avanti ieri dai partigiani da tastiera postando un comunicato su Facebook: «Ci scusiamo per il riferimento riguardante il formato di“Abissine rigate” che ...

cbf500s : La Molisana si piega agli antifascisti e chiede scusa: “Cambieremo i nomi dei formati di pasta”… - nerosolari : RT @IlPrimatoN: Per placare le polemiche montate sui nomi dei formati di pasta, la storica azienda si inginocchia al ricatto degli antifasc… - giannettimarco : RT @IlPrimatoN: Per placare le polemiche montate sui nomi dei formati di pasta, la storica azienda si inginocchia al ricatto degli antifasc… - IlPrimatoN : Per placare le polemiche montate sui nomi dei formati di pasta, la storica azienda si inginocchia al ricatto degli… - gennaromauroLam : RT @mmayr5: Compriamo la #Molisana Buonissima e una delle poche con grano italiano. Mandiamo #affanculo i MAFIOSI della sinistra razzista c… -

Ultime Notizie dalla rete : Molisana piega La Molisana si piega agli antifascisti e chiede scusa: “Cambieremo i nomi dei formati di pasta” Il Primato Nazionale Sulla costa alberi caduti e lampioni piegati dal forte vento

Raffiche da oltre 70 km/h sulla costa adriatica con problemi e disagi che non mancano. Non soltanto il palo della pubblica illuminazione tra via degli Abeti e via dei Castagni, ma anche un grosso pino ...

Raffiche da oltre 70 km/h sulla costa adriatica con problemi e disagi che non mancano. Non soltanto il palo della pubblica illuminazione tra via degli Abeti e via dei Castagni, ma anche un grosso pino ...