La Lotteria Italia bacia l'Irpinia, vinti cinquecentomila euro ad Altavilla Irpina

Avellino – La Lotteria Italia bacia l'Irpinia. La vincita da 500mila euro è arrivata nel comune di Altavilla Irpina. Il biglietto corrisponde al numero D114310. Il primo primo da 5 milioni di euro è stato vinto a Pesaro.

