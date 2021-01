La figuraccia del ministro grillino D’Incà in tv: «Abbiamo vinto la battaglia contro il coronavirus» (Di mercoledì 6 gennaio 2021) figuraccia in tv del grillino Federico D’Incà. Per il ministro dei Rapporti con il Parlamento il bilancio del governo sul fronte della lotta al virus è vincente. Queste le parole pronunciate nel corso della trasmissione Agorà, su RaiTre, condotta da Luisella Costamagna. «La maggioranza – ha detto – è quella che fino ad oggi ci ha permesso di poter affrontare questa sfida nei confronti del coronavirus e di vincerla, fino ad oggi. Adesso dobbiamo completare questa vittoria e portare finalmente il risultato… per uscire dalla pandemia». Parole che hanno provocato polemiche, come le critiche su Libero. D’Incà ad Agorà: «Bisogna correre sui vaccini» Nel corso della trasmissione D’Incà ha poi detto: «Bisogna correre sui vaccini. Abbiamo sempre la ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 6 gennaio 2021)in tv delFederico. Per ildei Rapporti con il Parlamento il bilancio del governo sul fronte della lotta al virus è vincente. Queste le parole pronunciate nel corso della trasmissione Agorà, su RaiTre, condotta da Luisella Costamagna. «La maggioranza – ha detto – è quella che fino ad oggi ci ha permesso di poter affrontare questa sfida nei confronti dele di vincerla, fino ad oggi. Adesso dobbiamo completare questa vittoria e portare finalmente il risultato… per uscire dalla pandemia». Parole che hanno provocato polemiche, come le critiche su Libero.ad Agorà: «Bisogna correre sui vaccini» Nel corso della trasmissioneha poi detto: «Bisogna correre sui vaccini.sempre la ...

La consigliera comunale e segretaria del Pd di Montevarchi critica il nuovo Regolamento comunale sul centro storico: "Ci stanno portando indietro nella storia e nella civiltà di molti anni" [Notizie i ...

Eduardo Coudet non trova scuse per la clamorosa eliminazione dalla Copa del Rey del suo Celta, travolto 5-2 dall’Ibiza, club di terza serie: “È dura, per l’immagine che resta di questa figuraccia. Son ...

