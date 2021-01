La BBC | «Pirlo sarà l’uomo che distruggerà il ciclo vincente della Juventus?»

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 6 gennaio 2021) Anche la BBC si occupa di Milan-e lo fa con occhio realistico – più che critico – sulle condizioni. Soprattutto sul suo allenatore: Andrea. Mentre il suo arrivo a Torino come giocatore portò all’inizio di un’era di successi inimmaginabili, il suo ritorno come allenatore potrebbe portare alla distruzione di questo. La BBC ricorda che laè quinta in campionato – anche se con una partita in mano – con appena sette vittorie su quattordici partite. Definisce “imbarazzanti i pareggi contro le neopromosse Crotone e Benevento, per non parlaresconfitta per 3-0 contro la Fiorentina – che aveva vinto appena due partite in Serie A”. Laappare tatticamente confusa, nervosa in troppe occasioni e ...