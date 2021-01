Kia | oltre 300 droni disegnano il nuovo logo nel cielo di Incheon – VIDEO

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 6 gennaio 2021) Quello che vedete è ildi Kia, presentato oggi in anteprima mondiale. Fluidità e tratto continuo sono le sue caratteristiche principali, e secondo l’ufficio marketing della casa coreana è una “metafora di fiducia e sicurezza in sè”. Ilè stato svelato durante uno show pirotecnico da record nei cieli di, in Corea. Durante l’evento 303 “piro” hanno lanciato centinaia di fuochi d’artificio per festeggiare questa nuova alba per Kia. Uno show che ha permesso di conquistare il Guinness dei Primati nella categoria “numero più elevato mai utilizzato di aeromobili a pilotaggio remoto (UAVs)”. Record a parte, “Ilrappresenta l’intenzione dell’azienda di diventare un’icona del cambiamento e dell’innovazione” ha ...