Karate Kid, il maestro Miyagi è realmente esistito e questa è la sua storia (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Il maestro Miyagi è un'icona della cultura popolare degli anni ‘80. Lo è diventato quando è apparso per la prima volta in Karate Kid per difendere Daniel LaRusso dal bullo della scuola che lo stava inseguendo (forse per una buona ragione) e alla fine è diventato l’uomo che gli ha insegnato tutto quello che doveva sapere sul Karate per imparare a difendersi e vincere l'importante torneo con cui anche lui sarebbe diventato una leggenda. Sono passati 36 anni da quel primo incontro tra il signor Miyagi (interpretato dall'attore Pat Morita) e Daniel LaRusso (Ralph Macchio), ma i loro insegnamenti, il loro modo di formare i loro studenti e la loro influenza in tutti noi non sono diminuiti. Miyagi purtroppo non è nella serie Cobra Kai, che riporta in scena molti dei personaggi della saga ... Leggi su gqitalia (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Ilè un'icona della cultura popolare degli anni ‘80. Lo è diventato quando è apparso per la prima volta inKid per difendere Daniel LaRusso dal bullo della scuola che lo stava inseguendo (forse per una buona ragione) e alla fine è diventato l’uomo che gli ha insegnato tutto quello che doveva sapere sulper imparare a difendersi e vincere l'importante torneo con cui anche lui sarebbe diventato una leggenda. Sono passati 36 anni da quel primo incontro tra il signor(interpretato dall'attore Pat Morita) e Daniel LaRusso (Ralph Macchio), ma i loro insegnamenti, il loro modo di formare i loro studenti e la loro influenza in tutti noi non sono diminuiti.purtroppo non è nella serie Cobra Kai, che riporta in scena molti dei personaggi della saga ...

odnamrasec : La saga de Karate Kid es la corona, Cobra Kai la joya. PD: Siempre leal al estilo del Miyagi Do - Methamorphose30 : Il fatto che riescano a sfruttare la trilogia di film dopo 3 stagioni vuol dire che questa serie può andare avanti… - ggiaflores : que ondaaaa re karate kid 'rómpele una pierna' jsjsjsjsjsjsjj - ryuqvaza : Cute vedere la gente in hype per Cobra Kai... Ma Karate kid non mi è mai piaciuto... Quindi non ne capisco l'appeal - simy_carrot : @ineeducameron Io sto guardando Lost su Prime, una serie bella su Netflix che non mi aspettavo è Kobra Kai se hai v… -