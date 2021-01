Juventus, i convocati di Pirlo per il Milan (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Andrea Pirlo e i suoi ragazzi sono partiti per Milano proprio in questi minuti, contestualmente il club ha diramato la lista dei convocati, dove oltre ai due positivi al Covid-19 (Alex Sandro e Cuadrado) manca solo l’infortunato Alvaro Morata. Ecco l’elenco completo: Portieri: Szczesny, Pinsoglio, Buffon;Difensori: Chiellini, De Ligt, Danilo, Bonucci, Demiral, Di Pardo, Dragusin, Frabotta;Centrocampisti: Arthur, Ramsey, McKennie, Chiesa, Rabiot, Bentancur, Bernardeschi, Portanova, Fagioli, Kulusevski;Attaccanti: Ronaldo, Dybala, Da Graca. Foto: Twitter ufficiale Juventus L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Andreae i suoi ragazzi sono partiti pero proprio in questi minuti, contestualmente il club ha diramato la lista dei, dove oltre ai due positivi al Covid-19 (Alex Sandro e Cuadrado) manca solo l’infortunato Alvaro Morata. Ecco l’elenco completo: Portieri: Szczesny, Pinsoglio, Buffon;Difensori: Chiellini, De Ligt, Danilo, Bonucci, Demiral, Di Pardo, Dragusin, Frabotta;Centrocampisti: Arthur, Ramsey, McKennie, Chiesa, Rabiot, Bentancur, Bernardeschi, Portanova, Fagioli, Kulusevski;Attaccanti: Ronaldo, Dybala, Da Graca. Foto: Twitter ufficialeL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

