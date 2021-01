Juventus | Borriello | «Cristiano Ronaldo? Parlano i numeri Dybala diverso»

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 6 gennaio 2021) Le dichiarazioni dell’ex attaccante di Milan eMarcoin vista della partita di questa sera a San Siro Stasera Milan-a San Siro. Il doppio ex Marcoha parlato alla Gazzetta dello Sport soffermandosi sull’attacco bianconero.– «Iper lui, tutti i suoi gol portano vittorie, è assolutamente decisivo. Ma anche Lewandowski ha fatto un’annata incredibile. E in Italia al top c’è pure Ciro Immobile: non ha vinto scudetti, ma pesa tanto per la sua squadra. È inevitabile sentire la mancanza di uno che segna 40 gol a stagione. Diciamo che la Juve, una squadra nuova, in questo momento non può fare a meno di».E MORATA – «Morata ha fatto ...