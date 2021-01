Johnny Depp vs. Amber Heard: nuovi sviluppi nella battaglia legale tra i due ex-coniugi (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Johnny Depp e Amber Heard aggiungono nuovi tasselli alla loro battaglia legale in attesa di maggio: stavolta un giudice ha dato parzialmente ragione all'attrice ma ha respinto le accuse secondo le quali il divo aveva lanciato una campagna diffamatoria nei confronti dell'ex moglie. Un giudice ha parzialmente dato ragione ad Amber Heard nella sua battaglia legale contro l'ex-marito Johnny Depp. L'attrice, citata in giudizio da Depp nel 2019 per diffamazione in seguito a un articolo d'opinione nel Washington Post in cui dichiarava, senza fare nomi, di essere stata vittima di violenza domestica, ha a sua volta fatto causa a lui nel 2020, ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 6 gennaio 2021)aggiungonotasselli alla loroin attesa di maggio: stavolta un giudice ha dato parzialmente ragione all'attrice ma ha respinto le accuse secondo le quali il divo aveva lanciato una campagna diffamatoria nei confronti dell'ex moglie. Un giudice ha parzialmente dato ragione adsuacontro l'ex-marito. L'attrice, citata in giudizio danel 2019 per diffamazione in seguito a un articolo d'opinione nel Washington Post in cui dichiarava, senza fare nomi, di essere stata vittima di violenza domestica, ha a sua volta fatto causa a lui nel 2020, ...

