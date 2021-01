Italiano: «Nella nostra peggiore partita abbiamo strappato punti al Napoli» (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Vincenzo Italiano, tecnico dello Spezia, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria contro il Napoli. Le sue dichiarazioni Vincenzo Italiano, tecnico dello Spezia, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria contro il Napoli. Le sue parole MATCH – «Il calcio è strano, imprevedibile. Nella partita peggiore da parte nostra riusciamo a strappare tre punti contro una squadra di tantissimi livelli superiore. Ci prendiamo questi punti che ci servono come il pane anche per ricreare un po’ di entusiasmo e sorridere un po’ durante la settimana perché l’ultimo periodo stava diventando pesante». INFERIORITÀ NUMERICA – «L’inferiorità numerica in questa categoria è tremenda. Ci è andata bene, ma con un uomo in meno si fa ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Vincenzo, tecnico dello Spezia, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria contro il. Le sue dichiarazioni Vincenzo, tecnico dello Spezia, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria contro il. Le sue parole MATCH – «Il calcio è strano, imprevedibile.da parteriusciamo a strappare trecontro una squadra di tantissimi livelli superiore. Ci prendiamo questiche ci servono come il pane anche per ricreare un po’ di entusiasmo e sorridere un po’ durante la settimana perché l’ultimo periodo stava diventando pesante». INFERIORITÀ NUMERICA – «L’inferiorità numerica in questa categoria è tremenda. Ci è andata bene, ma con un uomo in meno si fa ...

