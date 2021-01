Isola dei Famosi News | Giorgio Manetti e Nicola Vivarelli Tra i Concorrenti!

Leggi su uominiedonnenews

(Di mercoledì 6 gennaio 2021) L’dei: nel cast del reality show potrebbero esserci, in tutta probabilità, anche. Ecco tutte le indiscrezioni trapelate finora. L’edizione 2021 dell’deisi avvicina, anche se sono ancora molte le incertezze e i dubbi. Anche se infatti non si conosce ancora una data d’inizio, gli autori hanno già iniziato a selezionare il cast. Tra i concorrenti, ci saranno due volti molto noti di Uomini e Donne che nel tempo hanno corteggiato Gemma Galgani. L’dei: concorrenti di Uomini e Donne nel cast! All’dei, negli anni, non sono mai mancati concorrenti provenienti da Uomini e Donne. È stato il caso di Rosa ...