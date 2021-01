“Io con Maradona”, ma gli utenti lo smontano: figuraccia per il sindaco – FOTO (Di mercoledì 6 gennaio 2021) La FOTO fake con Maradona del sindaco di Portici condivisa su Facebook. Che gaffe per Enzo Cuomo: la risposta alle critiche nei commenti Il sindaco di Portici, Enzo Cuomo, ha… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Antonio Meli su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Lafake condeldi Portici condivisa su Facebook. Che gaffe per Enzo Cuomo: la risposta alle critiche nei commenti Ildi Portici, Enzo Cuomo, ha… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Antonio Meli su BlogLive.it.

sechesi : Lunedì con arcobaleno sullo stadio Diego Armando Maradona ?? - broosketta : il mio sindaco si è photoshoppato una foto di lui da giovane con maradona - ingrid_perrod : @albertovella10 Un disegnino? Il Napoli gioca comunque con lo spezia in campo o sbaglio? L albergo ecc non a Cher v… - Voce_Bianconera : Ricapitoliamo: - Assembramenti Coppa Italia? Tutto OK - ADL con la febbre in assemblea di Lega? Tutto OK. Assembram… - Fla_69M : @Ciro_Marvel @Katycip1 @_ThousandN Uguali chi? Guarda quelli uguali sono i tifosi di squadre italiane strisciate, n… -

Ultime Notizie dalla rete : con Maradona Ciro Ferrara: "Quando dissi a Maradona che sarei andato alla Juve..." Corriere dello Sport.it Borriello: “Questa è Napoli, ma allo stesso tempo la città di Maradona”

Le iniziative per ricordare, commemorare, immortalare Diego Maradona saranno tante. E sono al vaglio del Comune di Napoli. Dice l'assessore Borriello: ...

Maradona, clamoroso ritrovamento: a L’Avana il tesoro regalato da Fidel Castro

Un tassello importante si aggiunge alla questione eredità del defunto Pibe de Oro: a Cuba ritrovato il tesoro di Maradona.

Le iniziative per ricordare, commemorare, immortalare Diego Maradona saranno tante. E sono al vaglio del Comune di Napoli. Dice l'assessore Borriello: ...Un tassello importante si aggiunge alla questione eredità del defunto Pibe de Oro: a Cuba ritrovato il tesoro di Maradona.